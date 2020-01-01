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В США допускают продолжение масочного режима и в 2022 году

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В США зафиксированы более 28 миллионов случаев заражения коронавирусом и почти 498 тысяч смертей, это самые большие показатели в мире.
От масок никуда не деться
От масок никуда не деться
 
Необходимость носить защитные маски в общественных местах может остаться для американцев в 2022 году, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, сообщает CNN.
 
Он отметил, что положительно на эту ситуацию может повлиять существенное снижение заболеваемости COVID-19 и вакцинация от болезни абсолютного большинства жителей США. В этом случае "стянуть с себя маски" американцы смогут раньше, сказал Фаучи.
 
Кроме этого, он не смог назвать сроки возвращения к нормальной жизни, поскольку на это влияют масса факторов, развитие и поведение которых нельзя предсказать.
 
К воскресенью, 21 февраля, в США зафиксированы более 28 миллионов случаев заражения коронавирусом и почти 498 тысяч смертей. Это самые большие показатели в мире.
 
Первую дозу вакцины от коронавируса в США получили более 42,8 миллиона человек, а 17,8 миллиона уже полностью вакцинированы.
 
Напомним, что власти Чехии обязали людей носить респиратор или две хирургические маски одновременно в общественных местах. 
 
 
 
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Теги: США, маски, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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