В США допускают продолжение масочного режима и в 2022 году
В США зафиксированы более 28 миллионов случаев заражения коронавирусом и почти 498 тысяч смертей, это самые большие показатели в мире.
Необходимость носить защитные маски в общественных местах может остаться для американцев в 2022 году, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, сообщает CNN.
Он отметил, что положительно на эту ситуацию может повлиять существенное снижение заболеваемости COVID-19 и вакцинация от болезни абсолютного большинства жителей США. В этом случае "стянуть с себя маски" американцы смогут раньше, сказал Фаучи.
Кроме этого, он не смог назвать сроки возвращения к нормальной жизни, поскольку на это влияют масса факторов, развитие и поведение которых нельзя предсказать.
К воскресенью, 21 февраля, в США зафиксированы более 28 миллионов случаев заражения коронавирусом и почти 498 тысяч смертей. Это самые большие показатели в мире.
Первую дозу вакцины от коронавируса в США получили более 42,8 миллиона человек, а 17,8 миллиона уже полностью вакцинированы.
Напомним, что власти Чехии обязали людей носить респиратор или две хирургические маски одновременно в общественных местах.
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