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Россия проведет военные учения в Крыму

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В ходе учений десантники отработают вопросы десантирования и техники с последующим захватом объектов условного противника.
Россия готовит учения в Крыму
Россия готовит учения в Крыму
 
Министерство обороны России планирует провести в марте учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.
 
В ходе учений десантники отработают вопросы десантирования и техники с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил.
 
"Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника", - отмечается в сообщении.
 
Напомним, что в Крыму после аннексии полуострова появились новые военные объекты. Их зафиксировали специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств Украины. В частности, на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав. В конце 2020 года там, фактически посреди степи, появилась военная база.
 
 
 
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Теги: Украина-Россия, армия России, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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