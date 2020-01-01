Россия проведет военные учения в Крыму

Министерство обороны России планирует провести в марте учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе учений десантники отработают вопросы десантирования и техники с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил.

"Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника", - отмечается в сообщении.