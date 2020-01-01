Россия проведет военные учения в Крыму
В ходе учений десантники отработают вопросы десантирования и техники с последующим захватом объектов условного противника.
Министерство обороны России планирует провести в марте учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе учений десантники отработают вопросы десантирования и техники с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил.
"Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника", - отмечается в сообщении.
Напомним, что в Крыму после аннексии полуострова появились новые военные объекты. Их зафиксировали специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств Украины. В частности, на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав. В конце 2020 года там, фактически посреди степи, появилась военная база.
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