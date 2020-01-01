Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тихановская недовольна санкциями против Лукашенко

Комментариев: 0
По мнению лидера белорусской оппозиции, ныне действующих ограничительных мер недостаточно для оказания давления на Минск.
Тихановская не в восторге от действий ЕС против Лукашенко
Тихановская не в восторге от действий ЕС против Лукашенко
 
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью газете The Sunday Times назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства. 
 
"Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется", - сказала Светлана Тихановская.
 
По ее мнению, ныне действующих ограничительных мер недостаточно для оказания давления на Минск.
 
Она также напомнила, что было необходимо, чтобы международное сообщество не признавало Лукашенко законным президентом, однако эту инициативу "поддержали, но решать проблему не захотели".
 
Напомним, ранее Тихановская признала, что белорусская оппозиция "потеряла улицы".
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Беларусь, санкции, Тихановская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь