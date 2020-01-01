У Байдена призвали ВОЗ активнее расследовать причины появления коронавируса

США считают, что Китай не проявляет достаточной открытости в вопросе расследования причин возникновения коронавируса и призывают Пекин вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) активнее действовать, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CBS.

"Нам необходимо заслуживающее доверие, открытое, транспарентное международное расследование под руководством ВОЗ, организация собирается скоро выступить с докладом о происхождении пандемии в Ухане, Китае, - сказал он. - У нас есть вопросы к Китаю, поскольку мы не верим, что Китай предоставил достаточно данных о том, как пандемия начала распространяться в Китае, а затем и во всем мире. Как ВОЗ, так и Китаю следует активнее действовать в этом вопросе".

По мнению Салливана, ВОЗ предстоит проделать большую работу, чтобы выяснить, где конкретно появился вирус.