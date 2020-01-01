Илон Маск считает текущий курс криптовалют завышенным
Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера, считает бизнесмен.
Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск считает завышенными курс криптовалют, в частности биткоина и эфира.
Прямая речь: "Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курс биткоина и эфира завышенными", - написал Маск в Twitter.
Напомним, 9 февраля стало известно, что компания Илона Маска Tesla купила криптовалюты Bitcoin на 1,5 млрд долларов. Тогда это вызвало рост цены крипты, которая вскоре устанавливала новый рекорд.
20 февраля стоимость биткоина впервые преодолела рубеж в 57 тысяч долларов.
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