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Илон Маск считает текущий курс криптовалют завышенным

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Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера, считает бизнесмен.
Биткоин продолжает бить рекорды
Биткоин продолжает бить рекорды
 
Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск считает завышенными курс криптовалют, в частности биткоина и эфира.
 
Прямая речь: "Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курс биткоина и эфира завышенными", - написал Маск в Twitter.
 
Напомним, 9 февраля стало известно, что компания Илона Маска Tesla купила криптовалюты Bitcoin на 1,5 млрд долларов. Тогда это вызвало рост цены крипты, которая вскоре устанавливала новый рекорд.
 
 
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Теги: Bitcoin, биткоин, Илон Маск, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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