Немецкий принц судится с сыном из-за продажи замка за 1 евро

Глава дома Ганноверов пришел в ярость, когда узнал о поступке сына. Теперь он хочет, чтобы суд признал сделку несостоятельной.

Замок был продан за один евро MailOnline

Немецкий принц Эрнст Август, глава Ганноверского королевского дома, подал в суд на собственного сына. Эрнст Август-младший втайне от отца продал фамильный замок Мариенбург, который принадлежал семье 154 года. Об этом пишет MailOnline.

Издание сообщает, что в 2004 году принц Ганноверский передал своему сыну в собственность несколько крупных объектов недвижимости, в том числе и Мариенбург. В 2018 году Август-младший понял, что содержание и реставрация замка обходятся ему слишком дорого и продал его правительству Германии за 1 евро, ничего не сказав семье.

Вместе с замком правительству отошли около ста старинных картин, фамильные драгоценности, антикварная мебель и скульптуры.

Оспорить сделку отец Августа-младшего намерен в суде.

“Бундестаг уже проголосовал на выделение 14 млн евро на реконструкцию замка, так что правительство, видимо, считает его полностью своим”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, поместье вдовы автопромышленника Генри Форда II Кэтлин ДюРосс Форд, которое стало предметом судебной тяжбы между наследниками, выставили на продажу. За него назначили цену в 58 миллионов долларов.

Позади бывшего дома Ив Сен-Лорана нашли труп

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet