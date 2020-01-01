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Немецкий принц судится с сыном из-за продажи замка за 1 евро

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Глава дома Ганноверов пришел в ярость, когда узнал о поступке сына. Теперь он хочет, чтобы суд признал сделку несостоятельной.
Замок был продан за один евро
Замок был продан за один евро
MailOnline

Немецкий принц Эрнст Август, глава Ганноверского королевского дома, подал в суд на собственного сына. Эрнст Август-младший втайне от отца продал фамильный замок Мариенбург, который принадлежал семье 154 года. Об этом пишет MailOnline.

Издание сообщает, что в 2004 году принц Ганноверский передал своему сыну в собственность несколько крупных объектов недвижимости, в том числе и Мариенбург. В 2018 году Август-младший понял, что содержание и реставрация замка обходятся ему слишком дорого и продал его правительству Германии за 1 евро, ничего не сказав семье.

Вместе с замком правительству отошли около ста старинных картин, фамильные драгоценности, антикварная мебель и скульптуры.

Оспорить сделку отец Августа-младшего намерен в суде.

“Бундестаг уже проголосовал на выделение 14 млн евро на реконструкцию замка, так что правительство, видимо, считает его полностью своим”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, поместье вдовы автопромышленника Генри Форда II Кэтлин ДюРосс Форд, которое стало предметом судебной тяжбы между наследниками, выставили на продажу. За него назначили цену в 58 миллионов долларов. 

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Теги: Недвижимость, суд, Германия, замок, имущество, принц, продажа
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Источник: korrespondent.net

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