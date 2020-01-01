Австрия объяснила участие своих архитекторов в стройке в Крыму

Австрийское архитектурное бюро строит оперу в аннексированном Крыму по инициативе Путина.

Австрия осуждает незаконную аннексию Россией АР Крым и Севастополя и полностью поддерживает соответствующую политику непризнания Евросоюза, включая санкционный режим. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщили в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии в комментарии Укринформу.

"Австрия поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Австрия полностью поддерживает соответствующую политику ЕС в отношении непризнания, включая режим санкций, и добросовестно относится к ее реализации", - заявили в австрийском МИД, комментируя ситуацию вокруг участия архитектурного бюро Coop Himmelblau в проекте во временно аннексированном Крыму.

В то же время, во внешнеполитическом ведомстве Австрии отметили, что факт аннексии признается или не признается только государствами, а действия частных компаний никоим образом не следует рассматривать как якобы нарушения соответствующей политики непризнания:

"Действия частных компаний не является государственной деятельностью, и поэтому не могут представлять "нарушения" политики непризнания", - заявили в австрийском МИД.

Также, в МИД Австрии заявили, что санкции ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя "запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом".

"В правовом государстве компании и органы власти должны соблюдать действующие нормы санкций", - добавили в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.

В конце прошлого года руководитель венского архитектурного бюро Coop Himmelblau Вольф Прикс подтвердил в комментарии австрийском информагентству АPA факт участия его бюро в двух проектах в России: строительстве музейно-театрального комплекса в российском Кемерове и сооружения оперы во временно аннексированном Севастополе.

С инициативой строительства четырех культурно-образовательных комплексов - в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе - выступил в 2018 году президент РФ Владимир Путин.

Строительством, которое оценено в 120 млрд рублей, занимается специально созданный для этого фонд Национальное культурное наследие. Деньги на строительство идут из государственной холдинговой компании Роснефтегаз, которая владеет пакетами Роснефти и Газпрома.

Подрядчиком для освоения бюджетных средств является компания Стройтрансгаз друга Путина Геннадия Тимченко. Эта компания приняла на себя строительство летом 2019 года от компании Стройгазмонтаж другого друга Путина Аркадия Ротенберга, которая попала под санкции ЕС из-за строительства так называемого Крымского моста.

Напомним, из-за аннексии Крыма Украина потеряла около половины залежей газа на морском шельфе.

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