Австрия объяснила участие своих архитекторов в стройке в Крыму
Австрия осуждает незаконную аннексию Россией АР Крым и Севастополя и полностью поддерживает соответствующую политику непризнания Евросоюза, включая санкционный режим. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщили в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии в комментарии Укринформу.
"Австрия поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Австрия полностью поддерживает соответствующую политику ЕС в отношении непризнания, включая режим санкций, и добросовестно относится к ее реализации", - заявили в австрийском МИД, комментируя ситуацию вокруг участия архитектурного бюро Coop Himmelblau в проекте во временно аннексированном Крыму.
В то же время, во внешнеполитическом ведомстве Австрии отметили, что факт аннексии признается или не признается только государствами, а действия частных компаний никоим образом не следует рассматривать как якобы нарушения соответствующей политики непризнания:
"Действия частных компаний не является государственной деятельностью, и поэтому не могут представлять "нарушения" политики непризнания", - заявили в австрийском МИД.
Также, в МИД Австрии заявили, что санкции ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя "запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом".
"В правовом государстве компании и органы власти должны соблюдать действующие нормы санкций", - добавили в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.
В конце прошлого года руководитель венского архитектурного бюро Coop Himmelblau Вольф Прикс подтвердил в комментарии австрийском информагентству АPA факт участия его бюро в двух проектах в России: строительстве музейно-театрального комплекса в российском Кемерове и сооружения оперы во временно аннексированном Севастополе.
С инициативой строительства четырех культурно-образовательных комплексов - в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе - выступил в 2018 году президент РФ Владимир Путин.
Строительством, которое оценено в 120 млрд рублей, занимается специально созданный для этого фонд Национальное культурное наследие. Деньги на строительство идут из государственной холдинговой компании Роснефтегаз, которая владеет пакетами Роснефти и Газпрома.
Напомним, из-за аннексии Крыма Украина потеряла около половины залежей газа на морском шельфе.
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