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Парикмахер продал запись на первую стрижку после локдауна за 422 евро

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Парикмахеру также удалось собрать пожертвования на 1 310 евро. Он пообещал направить их в благотворительную организацию для помощи детям.
Парикмахер продал свои услуги на аукционе
Парикмахер продал свои услуги на аукционе
Unsplash

В Германии парикмахер из города Байройт Андреас Нуйсль продал на электронном аукционе запись на первую стрижку после карантина за 422 евро. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает агентство DPA.

Стартовая цена лота "Первая после 10 недель локдауна запись на стрижку в 08.00 1 марта 2021 года" составляла 288 евро. За восемь дней цена лота поднялась до 422 евро.

Известно, что такие деньги за стрижку заплатил 43-летний мужчина.

Отметим, что парикмахерские закрыты в Германии с 16 декабря 2020 года из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Согласно обновленным правилам, 1 марта парикмахерские в Германии возобновят работу при условии соблюдения правил гигиены.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для победы над пандемией коронавируса надо вакцинировать все население Земли.

Ранее сообщалось, что жесткий локдаун, введенный в ФРГ на фоне резкого роста коронавирусной инфекции в середине декабря 2020 года, продлен до 7 марта.

Также сообщалось, что в Германии власти крупного города Нюрнберга объявили о состоянии катастрофы в результате пожара на электростанции. 

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Теги: Германия, волосы, карантин, аукцион., стрижка, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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