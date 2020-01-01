МАГАТЭ и Иран достигли согласия о продолжении мониторинга ядерных объектов

С 23 февраля в Иране вступит в действие пункт нового иранского закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил в Twitter генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров в Тегеране.

"Интенсивные консультации дали хороший результат. Достигнуто временное техническое согласие. МАГАТЭ продолжит необходимую верификацию и мониторинг в Иране", - написал Гросси.

В совместном заявлении Иран и МАГАТЭ пояснили, что согласно достигнутому соглашению, агентство продолжит такой мониторинг в течение максимум трех месяцев.

Ранее предполагалось, что с 23 февраля во исполнение принятого в декабре парламентом Ирана закона прекратит свое действие целый ряд мер транспарентности, которые предусмотрены в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Проверки входят в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания.

Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

В 2018 году США вышли из договора и ввели экономические санкции против Тегерана. Позднее администрация президента США Дональда Трампа несколько раз расширяла санкции.

Глава МАГАТЭ ранее на этой неделе посетил Иран, чтобы попытаться убедить иранские власти разрешить инспекторам агентства продолжить в полном объеме инспекции на ядерных объектах.

Напомним, недавно стало известно, что Иран начал производство металлического урана, который может использоваться для производства атомной бомбы. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его данным, 3,6 грамма металлического урана были произведены на ядерном объекте в городе Исфахан.

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