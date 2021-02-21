В Мексике разбился военный самолет, есть жертвы
В Мексике в воскресенье, 21 февраля, потерпел крушение реактивный пассажирский самолет ВВС страны. Шесть человек, которые находились на борту самолета погибли, сообщает El Universal.
Отмечается, что самолет марки Learjet упал рядом с городом Халапа, который является столицей в штате Веракрус.
На место катастрофы прибыли спасатели и представители власти. Причины крушения пока не называются.
Позже в Министерстве обороны Мексики отметили, что самолет потерпел крушение при взлете из национального аэропорта Эль Ленсеро, штат Веракрус. Шесть военных погибли на месте. Комиссия по расследованию и судейства в отношении воздушных аварий этого секретариата устанавливают возможные причины аварии.
Reportan varios elementos militares muertos tras desplomarse avioneta de la Fuerza A'erea Mexicana en Veracruz #Video: Especial pic.twitter.com/P5WtRK62rT— El Universal (@El_Universal_Mx) February 21, 2021
Накануне сообщалось, что в столице Нигерии также упал военный самолет. У него отказал двигатель.
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