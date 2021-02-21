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В Мексике разбился военный самолет, есть жертвы

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Самолет потерпел крушение при взлете из аэропорта и упал рядом с большим городом. Шестеро военных погибло.

В Мексике в воскресенье, 21 февраля, потерпел крушение реактивный пассажирский самолет ВВС страны. Шесть человек, которые находились на борту самолета погибли, сообщает El Universal.

Отмечается, что самолет марки Learjet упал рядом с городом Халапа, который является столицей в штате Веракрус.

На место катастрофы прибыли спасатели и представители власти. Причины крушения пока не называются.

Позже в Министерстве обороны Мексики отметили, что самолет потерпел крушение при взлете из национального аэропорта Эль Ленсеро, штат Веракрус. Шесть военных погибли на месте. Комиссия по расследованию и судейства в отношении воздушных аварий этого секретариата устанавливают возможные причины аварии.

Накануне сообщалось, что в столице Нигерии также упал военный самолет. У него отказал двигатель.

Напомним, в США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.
 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Мексика, ВВС, жертвы, крушение
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Источник: korrespondent.net

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