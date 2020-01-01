В Индии число инфицированных COVID-19 – более 11 млн

За сутки в Индии свыше 14 тыс. заболевших. Страна находится на втором месте по заболеванию коронавирусом.

С начала пандемии в Индии заразились 11 005 850 человек

В Индии с 15 по 21 февраля было зафиксировано 100 990 новых COVID-случаев. Это на 31% выше, чем неделей ранее. Такое резкое увеличение количества заболевших произошло впервые с ноября, пишет ТАСС.

За минувшие сутки заболели коронавирусом 14 199 человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 11 005 850 человек.

Индия находится на втором месте в мире (после США) по числу заразившихся и четвертое место по числу умерших от инфекции (после США, Бразилии и Мексики).

Как сообщалось ранее, в Индии наладили производство российской вакцины Спутник V. Над препаратом в фармацевтической компании работают 400 человек.

Также мы писали, что в Индии выявили два новых штамма COVID-19. Власти собираются тестировать всех прибывающих из Бразилии и Южной Африки.

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