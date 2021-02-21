В Нидерландах обломки загоревшегося в небе самолета травмировали человека

Падающие обломки загоревшегося судна повредили несколько авто и травмировали пожилую женщину.

В небе над нидерландской общиной Мерссен загорелся двигатель грузового самолета Boeing 747-400. Его обломки упали на населенный пункт, травмировав женщину, сообщает NL Times.

Отмечается, что грузовой самолет Boeing 747-400 направлялся из аэропорта Маастрихта в Нью-Йорк, однако после взлета у него загорелся двигатель. После этого некоторые части самолета начали падать на землю. Одна деталь упала на пожилую женщину, она получила травмы. Кроме того, были повреждены несколько автомобилей.

В связи с этим воздушное судно совершило вынужденную посадку в бельгийском городе Льеж.

Отмечается, что сам самолет при этом не находился в опасности, поскольку он имеет четыре двигателя, но может лететь и на одном.

Напомним, похожий случай в этот же день произошел в американском городе Брумфилд, штат Колорадо, где вблизи жилых домов упали обломки двигателя самолета авиакомпании United Airlines. Самолет с более 200 пассажирами на борту совершил в США аварийную посадку после внезапного отказа двигателя.

Сегодня сообщалось, что Boeing после инцидента в США рекомендовала остановить полеты самолетов 777.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet