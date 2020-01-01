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В США семья ребенка, умершего из-за морозов, подала иск на $100 млн - СМИ

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Ребенок с семьей провел в неотапливаемом трейлере ночь. После этого он умер от переохлаждения. Иск подали к группе энергетических компаний из-за отключения электричества.
Вся электросеть Техаса находилась на грани коллапса
Вся электросеть Техаса находилась на грани коллапса

Семья из американского штата Техас подала иск в суд на 100 миллионов долларов к группе энергетических компаний Техаса ERCOT из-за замерзшего насмерть ребенка, пишет ТАСС.

На компанию, обслуживающую около 90% потребителей штата и местной энергетической компании Entergy, в суд подали родители 11-летнего Кристиана Павона. Мальчик умер во вторник, 16 февраля, в городе Конро.

Семья ночь провела в трейлере, который из-за массовых отключений электричества остался без тепла и света. После этого ребенок, как утверждают родственники, скончался от переохлаждения. Официальная причина смерти пока не установлена.

В Entergy выразили соболезнования в связи со смертью мальчика и добавили, что местные энергетические компании поступили правильно, прибегнув к веерным отключениям электроэнергии, поскольку вся электросеть Техаса находилась на грани коллапса.

В Техасе свирепствуют невиданные более 20 лет морозы и снегопады. На сегодня без электроэнергии остаются менее 30 тысяч жителей штата, тогда как в начале прошлой недели без света было несколько миллионов человек.

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Добавим, что президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия.

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Теги: США, погода, суд, смерть, ребенок, Техас, умер, непогода, морозы, иск
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Источник: korrespondent.net

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