Тонны нефтепродуктов загрязнили побережье Израиля

В стране заявили о стихийном бедствии и закрыли пляжи. Существует угроза попадания нефтепродуктов в грунтовые воды.

В Средиземном море возле побережья Израиля произошел разлив нефтепродуктов, в результате которого было загрязнено 150 км береговой линии и погибли животные, в том числе краснокнижные. В Министерстве экологии страны заявили об экологическом бедствии, сообщает Euronews.

По предварительным данным, разлив произошел несколько дней назад с судна, находившегося вблизи прибрежных вод Израиля. На пляжах страны оказались тонны вещества, напоминающего мазут.

От загрязнения пострадала местная флора и фауна, в частности морские черепахи и морские экосистемы.

Добровольцы уже вышли на работы, однако несколько человек уже попали в больницы после того, как надышались парами нефти.

В районе катастрофы побывал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он заявил: "Я только что говорил с министром энергетики Египта, который находится у нас с визитом. И мы предложили, чтобы все суда ходили на газомоторном топливе, нефтепродукты загрязняют окружающую среду, как это произошло здесь. Я думаю, что если как нам присоединится достаточное количество стран, то в течении нескольких лет мы сможем добиться больших перемен".

На данный момент существует угроза попадания нефтепродуктов в грунтовые воды. Экологи говорят о колоссальном ущербе. По оценкам специалистов, на восстановление окружающей среды уйдут десятилетия. В очистке побережья принимают участие сотни добровольцев. Жителей 16 населенных пунктов просят воздержаться от посещения пляжей в ближайшие дни.

Напомним, минувшей осенью на Камчатке из-за разлива нефти погибли животные.

Напомним, ООН отметила ухудшение состояния окружающей среды. Защитные маски, перчатки, флаконы с дезинфицирующим средством для рук и упаковки для продуктов питания стали причиной большего загрязнения окружающей среды.

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