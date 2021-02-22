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Украина и Польша обратились к Байдену из-за СП-2

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МИД Украины и Польши в совместном обращении призвали Байдена не допустить завершения строительства газопровода Северный поток-2.
Украина и Польша просят США помешать строительству газопровода
Украина и Польша просят США помешать строительству газопровода
erece.org

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода Северный поток-2. Их обращение в понедельник, 22 февраля, опубликовано в издании Politico.

"Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", - заявили дипломаты.

Украина и Польша предостерегают от завершения строительства трубопровода. В заявлении говорится, что Запад "не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем".

"Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, в конечном итоге, безопасность и процветание Украины", - подчеркнули главы дипломатии двух стран.

Говоря о поддержке проекта Германией, они отметили, что уважают право Берлина высказывать свою точку зрения.

Главы МИД двух стран отметили, что давно предупреждали об опасности, связанной с этим проектом. В заявлении говорится, что их услышали в Конгрессе США, который настаивал на принятии мер, направленных на то, чтобы остановить газопровод.

Они также отметили, что Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа РФ.

Напомним, перед этим Кулеба заявил, что экономическая нецелесообразность проекта Северный поток-2 свидетельствует о том, что газопровод необходим РФ для подрыва безопасности Украины и Европы в целом. 

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Теги: Польша, Украина-США, МИД Украины, Байден, Северный поток, Джо Байден, газопровод, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bterrdfer    22.02.2021, 12:08
Оценка:  -21
bterrdfer
Никаких вражеских газопроводов у нас быть не должно.У нас ведь что с Россией?Правильно,"вийня&quo t;.Так что,только с помощью СП-2 мы сможем и дальше мечтать о Пэрэмоге!
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