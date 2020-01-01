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В Новой Зеландии на отмель выбросились около 50 дельфинов

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Погибли девять черных дельфинов. Сейчас помощь животным оказывают 65 добровольцев. Они ждут прилива, чтобы помочь дельфинам уплыть в океан.
За животными будут следовать на лодках
За животными будут следовать на лодках
rnz.co.nz

На берег в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии выбросились по меньшей мере 49 черных дельфинов-гринд. Девять из них погибли, сообщает Radio New Zealand.

Выжили 40 животных. Помощь дельфинам оказывают около 65 добровольцев.

Люди собираются отправить гриндов в воду, когда начнется прилив. Корректировщики на лодках будут следовать за животными, пока не стемнеет.

Часть добровольцев останется на пляже на ночь, потому что не исключено, что рано утром дельфины снова могут появиться в этом районе и выброситься на берег.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке спасли 120 дельфинов-гринд, которые выбросились на берег. Два дельфина погибли.

Также мы писали, что в Крыму в 2020 году - рекордное число погибших дельфинов. Экологи обеспокоены данным фактом.
 

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Теги: Новая Зеландия, дельфины, спасение, добровольцы
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Источник: korrespondent.net

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