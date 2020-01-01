Сирия зарегистрировала вакцину Спутник V

Российский препарат от COVID-19 одобрен к применению на территории Сирийской Арабской Республики.

Спутник V одобрен в более 30 странах

В Сирии зарегистрирована российская вакцина от коронавируса Спутник V. Регулятор разрешил ее применение на территории республики, пишет ТАСС.

"Сирийская Арабская Республика выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины Спутник V против коронавирусной инфекции и разрешила ее применение на своей территории", - говорится в сообщении посольства Сирии в Москве.

Применение российской вакцины ранее уже одобрили в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Венесуэле, Венгрии, Иране и других странах.

До этого сообщалось, что в Сербию доставили новую партию российской COVID-вакцины. В стране уже привили свыше 1,2 млн человек. Вакцинируют препаратами Pfizer, Спутник V и китайской вакциной.

Также мы писали, что в Индии наладили производство Спутник V.

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