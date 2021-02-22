В Сочи Лукашенко записывал слова Путина

Президент Беларуси записывал слова Владимира Путина, когда тот рассказывал об общей культуре и языке.

В Сочи во время переговоров президент Беларуси конспектировал слова президента РФ Владимира Путина. Видео опубликовало издание РИА Новости в Facebook.

"В Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

Лукашенко записывал слова Путина, когда тот рассказывал об общей культуре и языке, которые объединяют народы. Также, Путин похвалил качество белорусских продуктов. Эти слова Лукашенко также записал.

Путин подчеркнул, что Россия остается самым крупным торговым партнером для Беларуси.

По словам Лукашенко, почти все дорожные карты взаимодействия России и Беларуси готовы к подписанию. Он также заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной.

Ранее Александр Лукашенко призвал граждан перестать пользоваться смарфтонами и перейти на кнопочные телефоны.

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