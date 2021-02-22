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В Сочи Лукашенко записывал слова Путина

Комментариев: 6
Президент Беларуси записывал слова Владимира Путина, когда тот рассказывал об общей культуре и языке.

В Сочи во время переговоров президент Беларуси конспектировал слова президента РФ Владимира Путина. Видео опубликовало издание РИА Новости в Facebook.

"В Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

Лукашенко записывал слова Путина, когда тот рассказывал об общей культуре и языке, которые объединяют народы. Также, Путин похвалил качество белорусских продуктов. Эти слова Лукашенко также записал.

Путин подчеркнул, что Россия остается самым крупным торговым партнером для Беларуси.

По словам Лукашенко, почти все дорожные карты взаимодействия России и Беларуси готовы к подписанию. Он также заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной.

Ранее Александр Лукашенко призвал граждан перестать пользоваться смарфтонами и перейти на кнопочные телефоны.

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Теги: Россия, Беларусь, Путин, Лукашенко, видео, переговоры, Сочи 2014
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Vixerunt    22.02.2021, 16:59
Оценка:  +2
Vixerunt
Председатель совхоза записывает слова майора кгб;
ЗаелоПластинку    22.02.2021, 16:41
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Забавно, если вспомнить что этот гражданин говорил пару недель назад: "Беларусь - последняя суверенная страна". А сам уже инструкции от путлера старательно записывает. Хорошая страна была Беларусь
Graddfeydd    22.02.2021, 16:30
Оценка:  +3
Graddfeydd
Плагиатит бацька - у шестерок Ына тему подсмотрел.
БРОКЕР_666    22.02.2021, 16:25
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
подсиживает личную секретутку окурка
Woodbrother    22.02.2021, 16:08
Оценка:  +3
Woodbrother
Бацька себя сдерживал из последних сил. Ему хотелось лизать дупу двойнику путена, но вокруг была пресса.
Духовный_скреп    22.02.2021, 16:30
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Он такой бацька,как я мамка.Это просто недалекий председатель совхоза,который продал с потрохами Беларусь.
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