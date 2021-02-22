Россия и Беларусь подтверждают уровень стратегического партнерства и союзничества, отметил Владимир Путин.

Лукашенко и Путин покатаются на лыжах в Сочи Пресс-служба Кремля

В российском курортном городе Сочи началась встреча президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 22 февраля.

В начале встречи Путин отметил, что рад новой личной встрече с гостем из Беларуси, поскольку "это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность".

Президент России подчеркнул, что инструменты взаимодействия двух стран хорошо отлажены и хорошо работают. РФ, отметил Путин, остается самым крупным торгово-экономическим партнером для Белорусси, а также – самый крупный инвестор.

"Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнёрства, союзничества – он подтверждается", – сказал Путин.

Завершая вступительное слово, Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах.

"Я надеюсь, нам удастся немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас покататься на лыжах", – сказал президент РФ.

Cмотрите фотогалерею: Лукашенко встретился с Путиным в Сочи

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь – последнее суверенное государство в Европе и сегодня главные международные игроки борются за вовлечение Минска в орбиту своего влияния.

Также сообщалось, что Лукашенко озвучил условия своего отхода от власти.

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