В Гомеле офицер передал "заряд энергии" Лукашенко

Военный комиссар в Беларуси провел церемонию передачи военнослужащим "заряда энергии и решительности".

В Беларуси военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов провел церемонию передачи военнослужащим Гомельского гарнизона "заряда энергии и решительности". Видео опубликовал в Телеграм-канал На страже Родины.

"Полковник Андрей Кривоносов поделился с военнослужащими Гомельского гарнизона зарядом энергии и решимости, полученным от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко", - говорится в сообщении.

"Я, полковник Кривоносов, в ходе Шестого Всебеларусского народного собрания удостоился чести и получил от главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности, которые намерен сейчас передать военнослужащим Вооруженных сил Республики Беларусь", - заявил полковник.

После этого Кривоносов развернулся и пожал руки двоим военнослужащим. Всего вслед за Кривоносовым рукопожатиями обменялись более 60 человек. Сообщается, что "эстафета рукопожатий" будет передана и принята Управленем внутренних дел Гомельского облисполкома.

Ранее Александр Лукашенко во время общения со студентами Белорусского государственного университета заявил, что президентами рождаются.

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