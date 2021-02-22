Евросоюз расширил санкции против Венесуэлы

Лица в черном списке несут ответственность за подрыв избирательных прав оппозиции, за нарушения прав человека и ограничения основных свобод, отметили в Совете ЕС.

В санкционный список ЕС по Венесуэле теперь входят 55 физлиц Getty Images

Власти Евросоюза расширила санкции против Венесуэлы, включив в черный список 19 официальных физических лиц. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, обнародованном в понедельник, 22 февраля.

"С учетом сохраняющейся серьезной ситуации в Венесуэле 19 человек должны быть включены в список физических и юридических лиц, подпадающих под ограничительные меры", – говорится в сообщении.

Как говорится в заявлении ЕС, "лица, включенные в этот список, несут ответственность, в частности, за подрыв избирательных прав оппозиции и демократического функционирования Национального собрания, а также за серьезные нарушения прав человека и ограничения основных свобод".

В черный список вошли, к примеру, президент венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо, вице-президент НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, члены Национальной ассамблеи, а также судьи.

Таким образом, в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят всего 55 физических лиц.

Ранее в ООН заявили, что санкции США и Евросоюза против Венесуэлы вызвали кризис в этой стране и сказались на всем ее населении.

Также сообщалось, администрация нового американского президента Джо Байдена сделала первые послабления режима санкций против Венесуэлы.

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