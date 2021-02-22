Иранский лидер выступил за хиджабы в мультфильмах

Аятолла Али Хаменеи вынес религиозное постановление, согласно которому женским персонажам в мультфильмах полагается носить головной платок.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи издал фетву, в которой говорится, что все женские персонажи в мультфильмах должны носить хиджаб. Об этом сообщает Alarabiya News со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.

Один из подписчиков страницы иранского лидера в Telegram задал ему вопрос о хиджабе для рисованных персонажей.

"В принципе, в подобной гипотетической ситуации ношение хиджаба само по себе не требуется. Однако нарушение запрета на его ношение не может остаться без последствий. Поэтому требование носить хиджаб следует соблюдать и в анимационных фильмах", – подчеркнул Хаменеи.

Фетва – решение по какому-либо вопросу, основанное на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики. Такое постановление не имеет обязательной юридической силы.

Напомним, после создания Исламской Республики в 1979 году женщин в Иране обязали носить платок и закрывать все тело.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet