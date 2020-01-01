Кадыров отреагировал на совместное фото с Уруским

Рамзан Кадыров утверждает, что для Олега Уруского оказаться с ним на фотографии "должно быть честью".

Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров отреагировал на скандал, возникший после публикации его совместной фотографии с вице-премьер-министром Украины Олегом Уруским. Об этом Кадыров написал в Telegram в понедельник, 22 февраля.

Как утверждает Кадыров, до сегодняшнего дня он не был знаком с Уруским. О том, что рядом с ним находился вице-премьер Украины, Кадыров узнал из СМИ.

"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил", - говорит Кадыров.



Кадыров считает, что для Олега Уруского оказаться с ним на фото "должно быть честью".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений из-за фото с Кадыровым. Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского сфотографировали рядом с Рамзаном Кадыровым.

Позже Уруский пояснил совместное фото с Кадыровым. Размещение гостей на международной военно-технической выставке IDEX-2021 определяли организаторы, подчеркнул Олег Уруский.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet