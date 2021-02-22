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В США целый дом перевезли на новое место

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Старинный двухэтажный особняк с помощью грузовика переместили на другую улицу. За уникальной операцией наблюдали толпы горожан.
В Сан-Франциско организовали перевозку целого дома
В Сан-Франциско организовали перевозку целого дома
sfchronicle.com
 
В Сан-Франциско владелец старинного дома в викторианском стиле перевез сооружение в новое место прямо по улицам города. Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle.
 
Двухэтажный дом, построенный 139 лет назад, общей площадью около 500 квадратных метров, поместили на огромный прицеп и с помощью грузовика осторожно переместили.
 
Чтобы организовать доставку, владелец решил ряд важных логистических вопросов, включая утверждение маршрута в пожарной службе.
 
Для безопасной транспортировки на улицах были срезаны деревья, переставлены дорожные знаки и изменены места парковки машин. 
 
Общая стоимость перевозки за шесть кварталов от старого места расположения обошлась  владельцу в 400 тысяч долларов.
 
На освобожденном земельном участке начнется строительство нового многоквартирного дома.
 

Ранее сообщалось, что суд обязал британского миллионера Патрика Дитера снести дом, на строительство которого он потратил 64 миллиона долларов.

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Теги: США, видео, фото, дом, перевозка, Сан-Франциско
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Источник: korrespondent.net

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