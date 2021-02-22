В США целый дом перевезли на новое место

Старинный двухэтажный особняк с помощью грузовика переместили на другую улицу. За уникальной операцией наблюдали толпы горожан.

В Сан-Франциско владелец старинного дома в викторианском стиле перевез сооружение в новое место прямо по улицам города. Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle

Двухэтажный дом, построенный 139 лет назад, общей площадью около 500 квадратных метров, поместили на огромный прицеп и с помощью грузовика осторожно переместили.

Чтобы организовать доставку, владелец решил ряд важных логистических вопросов, включая утверждение маршрута в пожарной службе.

Для безопасной транспортировки на улицах были срезаны деревья, переставлены дорожные знаки и изменены места парковки машин.

Общая стоимость перевозки за шесть кварталов от старого места расположения обошлась владельцу в 400 тысяч долларов.

На освобожденном земельном участке начнется строительство нового многоквартирного дома.

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“It’s like a Mardi Gras procession”: Crowd follows 139-year-old S.F. Victorian's trek to new home. Watch the video and read the full story here: https://t.co/TcLPHigtwb pic.twitter.com/IJacdyB16W — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) February 22, 2021

Ранее сообщалось, что суд обязал британского миллионера Патрика Дитера снести дом, на строительство которого он потратил 64 миллиона долларов.

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