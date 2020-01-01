Протесты в Беларуси: 16-летнего подростка приговорили к пяти годам колонии

Никиту Золотарева, страдающего эпилепсией, обвинили в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

В Беларуси 16-летнего Никиту Золотарева осудили на пять лет заключения в воспитательной колонии - он якобы участвовал в "массовых беспорядках". Об этом сообщает Радыё Свабода в понедельник, 22 февраля.

После оглашения приговора Золотарев впал в истерику - бросился к решетке и крикнул: "Выпустите меня отсюда!".

Также были приговорены 25-летний Дмитрий Корнеев (восемь лет колонии строго режима) и 28-летний Леонид Ковалев (шесть лет лишения свободы).

Жителей Гомеля, района и города Добруш обвинили в массовых беспорядках, насилии в отношении милиции, противоправных действиях с горючими веществами (коктейлями Молотова), Леонид Ковалев обвинялся также в "вовлечении несовершеннолетнего в противоправное поведение".

Как утверждает прокурор, все трое откликнулись на призывы из Telegram-каналов и приняли участие в "массовых беспорядках", сопровождавшихся "погромами, поджогами, вооруженным сопротивлением властям". При этом Ковалев якобы пытался "намеренно снять видео", а затем разместить его в интернете "с целью пропаганды преступной деятельности".

Отметим, что 16-летний Золотарев страдает эпилепсией. По словам его отца, Никита был избит сотрудниками полиции и СИЗО. Адвокат подал жалобу, но состава преступления власти не обнаружили. Сам Никита рассказал суду, что его избивали не только в августе, но и 29 декабря в Гомельском СИЗО. Подросток также заявил в суде, что в СИЗО ему не давали таблетки.

Адвокаты подчеркнули, что действия их клиентов не являются уголовным преступлением.

Напомним, что ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о временном проигрыше. Она рассказала о стратегии оппозиционных сил в Беларуси в преддверии своего визита в Швейцарию.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Россия и Беларусь подтверждают уровень стратегического партнерства и союзничества, отметил Путин.

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