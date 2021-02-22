Жена Навального вернулась в Россию

Юлия Навальная вернулась в Россию авиарейсом из немецкого города Франкфурт, но без детей.

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального – Юлия Навальная – вернулась в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале Навального в понедельник, 22 февраля.

"Юлия Навальная вернулась в Москву", – говорится в коротком сообщении.

Telegram-канал 112 обнародовал видео, на котром видно, что Навальная в компании молодых людей прошла по зданию аэропорта к парковке, игнорируя вопросы о ее общении с мужем и целях поездки в Германию.

"Сегодня Юлия вернулась в Россию рейсом из Франкфурта, но без детей – их она предпочла оставить заграницей", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля Юлия Навальная прилетела в Германию. Немецкие СМИ сообщали, что она прибыла в страну с частным визитом.

Также сегодня стало известно, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России в связи с делом Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Суд в Москве вынес еще один приговор Навальному

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