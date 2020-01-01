В ЕС назвали сроки по новым санкциям против России

Будут наказаны те, кто несет ответственность за арест Алексея Навального, выдвижение обвинения и приговор, подчеркнул Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель не стал уточнять, против кого конкретно будут введены санкции

Главы МИД стран Евросоюза достигли политического решения о подготовке новых санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник, 22 февраля.

"В ответ на события вокруг ситуации с господином Навальным мы достигли политического соглашения о подготовке ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор", – заявил Боррель на пресс-конференции.

По его словам, санкции будут готовы не позже, чем через неделю. Боррель не стал озвучивать предположения, против кого конкретно будут введены ограничительные меры.

"Чтобы ввести санкции, нужны четкие доказательства того, что человек напрямую участвовал в рассматриваемых нами событиях. Мы не можем вводить санкции просто потому, что кто-то нам не нравится", – сказал Боррель.

По данным дипломатических источников европейских СМИ, санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Ранее в понедельник стало известно, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России из-за дела Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Суд в Москве вынес еще один приговор Навальному

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