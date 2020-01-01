ВОЗ назвала условие успешности COVID-вакцинации
Эффективность COVID-вакцинации достигается ее повсеместностью. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в понедельник, 22 февраля.
"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", - сказал он.
Гебрейесус подчеркнул, что отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст сложности богатым государствам.
В то же время глава ВОЗ призвал страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов.
Напомним, что G7 выделит на вакцинацию бедных стран $7,5 млрд. Лидеры Большой семерки заявили, что они ускорят глобальную разработку и внедрение вакцин, а также поделятся препаратами с бедными странами.
Также сообщалось, что ЕС удвоит свой взнос в фонд COVAX. Европейский союз выплатит миллиард евро вместо миллиона на программу поставок вакцин развивающимся странам.
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