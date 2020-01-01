ВОЗ назвала условие успешности COVID-вакцинации

Вакцинация от коронавируса обязательно должна быть повсеместной, только тогда она даст эффект.

Эффективность COVID-вакцинации достигается ее повсеместностью. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в понедельник, 22 февраля.

"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", - сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст сложности богатым государствам.

В то же время глава ВОЗ призвал страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов.

Напомним, что G7 выделит на вакцинацию бедных стран $7,5 млрд. Лидеры Большой семерки заявили, что они ускорят глобальную разработку и внедрение вакцин, а также поделятся препаратами с бедными странами.

Также сообщалось, что ЕС удвоит свой взнос в фонд COVAX. Европейский союз выплатит миллиард евро вместо миллиона на программу поставок вакцин развивающимся странам.

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