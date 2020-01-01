В Грузии утвердили новое правительство

Главой правительства стал Ираклий Гарибашвили, чью кандидатуру поддержал грузинский парламент.

В Грузии парламент утвердил состав нового правительства. Премьер-министром стал Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщают Новости Грузии в понедельник, 22 февраля.

Кандидатуру Гарибашвили поддержали 89 депутатов, при этом двое парламентариев выступили против. Для выражения доверия необходимо 75 голосов.

На данный момент состав правительства Грузии обновлен двумя министрами - министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а Министерство обороны, которое до недавних пор возглавлял Гарибашвили, возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.

Напомним, что ранее в Грузии задержали протестующих за попытку разбить палатки у парламента. Сторонники оппозиционных партий, а также гражданские активисты пытались разбить палатки у парламента с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

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