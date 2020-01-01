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В Швеции шпион собирал сведения о Volvo и Scania

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Шпиона задержали во время одной из встреч с российским дипломатом. Тогда обвиняемый получил 3,3 тысячи долларов.
Действия обвиняемого могли поставить под угрозу безопасность Швеции
Действия обвиняемого могли поставить под угрозу безопасность Швеции

Прокуратура Швеции предъявила 47-летнему гражданину страны обвинения в шпионаже в пользу России. Он собирал и передавал информацию российскому дипломату за денежное вознаграждение, сообщает прокуратура Швеции.

"Работая консультантом на предыдущем месте работы он получал материалы с целью предоставления информации иностранному государству, в данном сучае – России", – рассказал прокурор Матс Люнгквист.

Шпиона задержали во время одной из встреч с российским дипломатом. Тогда обвиняемый получил от него 3,3 тысячи долларов. Прокурор подчеркнул, что деньги, которые получал обвиняемый, показывают, насколько Россия ценила полученную информацию.

По данным надзорного ведомства, швед незаконно переносил информацию с рабочих компьютеров на личный, а затем на USB-накопители. Также он фотографировал некоторые материалы с экрана рабочего компьютера.

В прокуратуре считают, что действия обвиняемого могли поставить под угрозу безопасность страны.

В то же время агентство SVT уточняет, что мужчина несколько лет передавал россиянам информацию об автомобильных компаниях Volvo и Scania. Его арестовали еще в феврале 2019 года, однако обвинения предъявили только через два года. Задержанному грозит 6 лет тюрьмы.

Напомним, 5 февраля РФ выслала дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в акциях в поддержку Алексея Навального.

В ответ на это данные страны объявили о высылке российских дипломатов.

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Теги: Россия, Швеция, спецслужбы, шпионаж, прокуратура, российские шпионы
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Источник: korrespondent.net

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