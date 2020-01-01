Евросоюз подготовит новый пакет санкций против Лукашенко

В ЕС отреагировали на репрессии, преследования людей и представителей гражданского общества, продолжающиеся в Беларуси.

Евросоюз подготовит новые санкции против представителей режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 22 февраля.

"В Беларуси продолжаются репрессии, преследования людей и представителей гражданского общества. Мы рассмотрим вопрос о введении следующих санкций и тем временем поддержим требование белорусского народа по установлению демократии. Мы поддержали гражданское общество путем применения санкций против тех, кто лишает их фундаментальных и политических прав", - сказал Боррель.

На данный момент в санкционный список ЕС против Беларуси включены 84 физических лиц и семь юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах.

"Мы готовы идти дальше, и мы это сделаем. Технические группы Совета ЕС работают над этим", - добавил Боррель.

Напомним, что ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о временном проигрыше. Она рассказала о стратегии оппозиционных сил в Беларуси в преддверии своего визита в Швейцарию.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Россия и Беларусь подтверждают уровень стратегического партнерства и союзничества, отметил Путин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet