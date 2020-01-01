Покатались на лыжах. Встреча Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в резиденции российского президента в Красной Поляне.

Александр Лукашенко полетел в гости к Владимиру Путину на фоне окончательного окончания протестов в обеих странах.

Просить деньги, договариваться об интеграции - аналитики не скупились на прогнозы.

Корреспондент.net собрал информацию о встрече.

Продолжительный разговор

В последний раз Путин и Лукашенко встречались в сентябре 2020 года — через месяц после президентских выборов в Беларуси, которые привели к многотысячным акциям протеста. Та встреча также проходила в Сочи.

В этот раз в ходе открытой части беседы политики обсудили экономические вопросы и ситуацию с коронавирусом. Лукашенко, в частности, поблагодарил Путина за помощь экономике Беларуси, а также выразил уверенность, что российская вакцина Спутник V — самая эффективная в мире.

На встрече также был затронут вопрос о возобновлении автомобильного сообщения через границу России и Белоруссии — ожидается, что оно откроется к лету.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что встреча с Лукашенко займет "фактически целый день".

EPA

Глава МИД Беларуси Владимир Макей уточнил, что в разговоре будут рассмотрены вопросы интеграции, но не исключено обсуждение и темы нового российского кредита Минску на 3 млрд долларов из остатка средств, выделенных РФ на строительство БелАЭС.

"В конце прошлого года были решены несколько важных вопросов - о расчетах за БелАЭС, Минск получил кредит от России, без особых проблем подписаны договоры о поставках нефти и газа Беларуси на 2021 год. Но сейчас стороны формируют новую повестку", - комментирует встречу руководитель минского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.

Сейчас, по мнению Шевцова, нужен сам факт встречи на таком уровне, которая как бы подчеркивает выход Беларуси из полугодового политического кризиса.

Что делать с Лукашенко

В России полагают, что Кремль сейчас раздумывает о будущем Лукашенко.

"Есть понимание, что Лукашенко никуда не уйдет, поэтому жестко стоит вопрос, как поступить. И непонятно, сколько надо (денег) дать белорусскому народу, чтобы он снова полюбил Лукашенко", - отмечает российский эксперт Андрей Суздальцев.

Задача Кремля контролировать принятие ключевых решений в Беларуси в сильно большей степени, чем сегодня, предполагают эксперты. Но Лукашенко просто так власть никому отдавать не собирается, даже Путину.

Суздальцев полагает, что ситуация у Лукашенко сейчас сложная, так как он не предложил Москве ничего нового: "С одной стороны, он будет объяснять, что ему незачем уходить, потому что его все в Беларуси любят, и он создал конституционную комиссию; с другой - попросит побольше денег. На силовиков они у него всегда находятся, на экономику и социальную сферу - почему-то нет".

Сам же Лукашенко говорил, что отправляется в Сочи "не для того, чтобы что-то просить, есть вопросы поважнее" - обеспечение обороны и безопасности.

Лыжи

Пока политологи гадали о большой политике Лукашенко и Путин отправились кататься на лыжах и снегоходах.

На фоне санкций

Встреча Путина и Лукашенко прошла на фоне новостей об ужесточении западных санкций против стран. Европейский союз ведет санкции против глав четырех российских ведомств в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку.

В частности, под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Что касается Беларуси, то Европейский Союз рассматривает ужесточение санкций против белорусских чиновников, причастных к репрессиям в отношении участников акций протеста в Беларуси, представителей гражданского общества и журналистов.

В санкционный список ЕС уже включены 84 человека и 7 учреждений, которые несут ответственность за насилие и репрессии против белорусского народа и фальсификации президентских выборов.

«Мы готовы пойти дальше, и мы это сделаем. Техническая группа Совета ЕС работает над этим. Наложение санкций является сложным процессом, так как мы должны убедиться, что произошли события, которые нуждаются в нашем реагировании, и к ним были причастны именно те люди, на которых мы намерены наложить санкции. Потому что эти меры могут быть противоречивым и оспариваться в суде», - заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Хотя, например, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает европейские санкции против режима Лукашенко насмешкой, которая совсем не беспокоит Батьку.