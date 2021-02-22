Москва разочарована подготовкой новых санкций ЕС

Данный шаг был предпринят Советом ЕС в условиях "беспрецедентного разогрева" антироссийского информационного фона, считают в Москве.

Российские власти выразили разочарование решением Евросоюза о подготовке новых санкций в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном в понедельник, 22 февраля.

"Вызывает разочарование принятое Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля этого года под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан. Упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность", – указали в дипведомстве.

В Москве полагают, что "в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку". Там считают категорически неприемлемыми требования об освобождении гражданина РФ, который был осужден за экономические преступления российским судом на территории России в соответствии с российским законодательством.

"В международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Однако в Евросоюзе, очевидно, не желают следовать этике межгосударственных отношений, а, эксплуатируя миф о собственной непогрешимости в сфере прав человека, который ежедневно опровергается картинками полицейского произвола на улицах многих европейских городов, продолжающимся наступлением на свободу СМИ и сферу применения русского языка, продвигают свою концепцию "миропорядка, основанного на правилах", – заявили в МИД РФ.

В российском дипведомстве указали, что данный шаг был предпринят Советом ЕС в условиях "беспрецедентного разогрева" антироссийского информационного фона, связанного с визитом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

"Смысл этой информкампании явно состоял в том, чтобы найти соответствующий повод внушить еэсовским министрам иностранных дел мысль о необходимости "взять реванш" и за счет дальнейшего ухудшения отношений с Россией компенсировать будто бы понесенные еэсовской дипломатией имиджевые издержки", – резюмировали в Москве.

Ранее в понедельник стало известно, что ЕС подготовит новые санкции против России не позже, чем через неделю. Будут наказаны те, кто несет ответственность за арест Навального, выдвижение обвинения и приговор, подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Жозеп Боррель.

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