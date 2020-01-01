В Египте утонуло два рыбацких судна, есть жертвы - СМИ

Большая семья на двух лодках отправилась на пикник. Спасателям пока удалось найти тела семи утонувших.

Лодки по неизвестным причинам перевернулись и утонули twitter.com/KOINNews

На севере Египта семья из 13 человек, включая детей, отправилась на небольшой остров на двух рыбацких лодках, которые на обратном пути перевернулись и утонули. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщило местное издание Veto.

Отмечается, что трагедия случилась ночью на озере в районе Бург-эль-Араб в пригороде Александрии. Причины опрокидывания суден пока неизвестны.

Погибшие были бедуинами, они поплыли на остров на пикник, информировало издание.

По последним данным, спасателям удалось найти тела семи утонувших. Поиски продолжаются.

Как сообщалось, жертвами кораблекрушения в ДР Конго стали 60 человек, спасти удалось около 300. Всего судно перевозило 700 пассажиров.

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