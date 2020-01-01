Байден почтил память жертв COVID-19

В США объявлен пятидневный траур по умершим в результате заражения коронавирусом согражданам, число которых в стране превысило полмиллиона.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден почтил память американцев, умерших от осложнений коронавирусной болезни. Церемонию, которая проходила в понедельник, 22 февраля, в Белом доме, транслировала пресс-служба резиденции.

Отметим, по данным статистического сайта Worldometer по состоянию на вечер понедельника, количество жертв COVID-19 в Штатах составило 512 473 человека, из них 1256 скончались за последние сутки.

"Мы должны сражаться с этим (пандемией - ред.) вместе как один народ. Как Соединенные Штаты Америки. Только так мы победим этот вирус", - обратился глава государства к согражданам.

После выступления Байден с супругой Джилл вышли к Южному портику Белого дома, где горели 500 свечей, символизировавшие 500 тысяч жертв коронавируса.

Там они вместе с вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем Дугласом Эмхоффом, склонив головы, прослушали знаменитый церковный гимн Amazing Grace ("О, благодать"), после чего вернулись в здание.

Фото: ЕРА

По последним данным, в США зафиксировано 28,8 миллиона случаев COVID-19, при этом 19,1 миллиона жителей страны уже выздоровели от инфекции.

Как сообщалось, Штаты призвали Всемирную организацию здравоохранения активнее расследовать причины возникновения коронавируса.

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