В ЕС отказались обсуждать санкции против СП-2
Главы МИД стран-членов Евросоюза отказали своей коллеге из Швеции Анн Линде в обсуждении вопроса о введении запрета на строительство газопровода Северный поток-2. Об этом министр сообщила в интервью агентству ТТ, опубликованном в понедельник, 22 февраля.
"Несколько стран указали, что считают это неуместным, поскольку речь идет об энергетических вопросах, и не следует подвергать санкциям, как сказал кто-то, 150 европейских компаний и вводить санкции, которые ударят по Европе и Германии", - рассказала глава МИД Швеции.
При этом Линде одобрила участие в онлайн-встрече госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Это замечательно - опытный министр иностранных дел, который знает ЕС и Европу, который участвовал в переговорах по соглашению с Ираном и который неоднократно заявлял: "Это сложно, нет легких решений", - отметила она.
Напомним, накануне стало известно, что ЕС не позже, чем через неделю введет санкции против граждан РФ, ответственных за арест, выдвижение обвинения и приговор Навальному.
В Москве заявили, что разочарованы таким решением Союза и что очередная возможность для переосмысления курса ЕС в отношении России упущена.
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