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В ЕС отказались обсуждать санкции против СП-2

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Не следует вводить санкции, которые ударят по Европе и Германии, отметили министры иностранных дел стран Евросоюза.
В Евросоюзе считают, что санкции против Северного потока-2 ударят по Европе
В Евросоюзе считают, что санкции против Северного потока-2 ударят по Европе

Главы МИД стран-членов Евросоюза отказали своей коллеге из Швеции Анн Линде в обсуждении вопроса о введении запрета на строительство газопровода Северный поток-2. Об этом министр сообщила в интервью агентству ТТ, опубликованном в понедельник, 22 февраля.

По словам Линде, она предложила министрам включить запрет на проект СП-2 в пакет санкций ЕС против России за оппозиционера Алексея Навального, поскольку такова позиция Швеции.

"Несколько стран указали, что считают это неуместным, поскольку речь идет об энергетических вопросах, и не следует подвергать санкциям, как сказал кто-то, 150 европейских компаний и вводить санкции, которые ударят по Европе и Германии", - рассказала глава МИД Швеции.

При этом Линде одобрила участие в онлайн-встрече госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Это замечательно - опытный министр иностранных дел, который знает ЕС и Европу, который участвовал в переговорах по соглашению с Ираном и который неоднократно заявлял: "Это сложно, нет легких решений", - отметила она.

Напомним, накануне стало известно, что ЕС не позже, чем через неделю введет санкции против граждан РФ, ответственных за арест, выдвижение обвинения и приговор Навальному.

В Москве заявили, что разочарованы таким решением Союза и что очередная возможность для переосмысления курса ЕС в отношении России упущена.

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Теги: ЕС, Евросоюз, Швеция, Северный поток, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bterrdfer    23.02.2021, 04:57
Оценка:  -22
bterrdfer
Радует,что в ЕС наконец-то начали осознавать что у нас с Россией круглосуточная"вийня"по всем фронтам.А значит газ"агрессора"и"ок купанта"должен поступать в ЕС любыми путями,но только не с помощью нашей ГТС!СП-2-это наша долгожданная энергетическая независимость от России!
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