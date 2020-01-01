Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США еще один Boeing совершил аварийную посадку из-за двигателя

Комментариев: 0
У самолета, летевшего из Атланты в Сиэтл, возникли проблемы с левым двигателем. Борт удачно приземлился.
Самолет Delta Air Lines был вынужден сделать экстренную посадку
Самолет Delta Air Lines был вынужден сделать экстренную посадку
news.delta

В аэропорту американского города Солт-Лейк-Сити штата Юта совершил вынужденную посадку авиалайнер Boeing 757-200 компании Delta Air Lines, который направлялся из Атланты в Сиэтл. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), информирует местный телеканал KSL-TV.

Как уточнили в FAA, у самолета возникли проблемы с левым двигателем.

"Boeing 757-200 компании Delta Air Lines сменил курс на международный аэропорт Солт-Лейк-Сити и успешно приземлился в понедельник утром после проблем с левым двигателем", - указано в сообщении.

FAA проведет проверку произошедшего.

По данным телеканала, никто не пострадал.

Напомним, в субботу у Boeing 777 во время полета загорелся двигатель, его части упали на город Блумфилд в штате Колорадо. Обошлось без пострадавших.

В связи с этим в компании Boeing рекомендовали приостановить полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, самолет, Boeing, двигатель, экстренная посадка, аварийная посадка, Boeing-777
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь