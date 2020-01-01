В США еще один Boeing совершил аварийную посадку из-за двигателя

У самолета, летевшего из Атланты в Сиэтл, возникли проблемы с левым двигателем. Борт удачно приземлился.

В аэропорту американского города Солт-Лейк-Сити штата Юта совершил вынужденную посадку авиалайнер Boeing 757-200 компании Delta Air Lines, который направлялся из Атланты в Сиэтл. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), информирует местный телеканал KSL-TV.

Как уточнили в FAA, у самолета возникли проблемы с левым двигателем.

"Boeing 757-200 компании Delta Air Lines сменил курс на международный аэропорт Солт-Лейк-Сити и успешно приземлился в понедельник утром после проблем с левым двигателем", - указано в сообщении.

FAA проведет проверку произошедшего.

По данным телеканала, никто не пострадал.

Напомним, в субботу у Boeing 777 во время полета загорелся двигатель, его части упали на город Блумфилд в штате Колорадо. Обошлось без пострадавших.

В связи с этим в компании Boeing рекомендовали приостановить полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.

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