В США еще один Boeing совершил аварийную посадку из-за двигателя
В аэропорту американского города Солт-Лейк-Сити штата Юта совершил вынужденную посадку авиалайнер Boeing 757-200 компании Delta Air Lines, который направлялся из Атланты в Сиэтл. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), информирует местный телеканал KSL-TV.
Как уточнили в FAA, у самолета возникли проблемы с левым двигателем.
"Boeing 757-200 компании Delta Air Lines сменил курс на международный аэропорт Солт-Лейк-Сити и успешно приземлился в понедельник утром после проблем с левым двигателем", - указано в сообщении.
FAA проведет проверку произошедшего.
По данным телеканала, никто не пострадал.
Напомним, в субботу у Boeing 777 во время полета загорелся двигатель, его части упали на город Блумфилд в штате Колорадо. Обошлось без пострадавших.
В связи с этим в компании Boeing рекомендовали приостановить полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.
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