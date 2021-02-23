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"Зеленую зону" Багдада обстреляли ракетами

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Две ракеты упали в защищенном районе, где расположены иностранные посольства и здания правительства.
Посольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде
DPA

На территории защищенной "зеленой зоны" Багдада, в которой расположены иностранные посольства и правительственные здания, упали две ракеты. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что ни одна из ракет не нанесла разрушений.

"Источник в МВД Ирака рассказал, что в течение обстрела на территории посольства США звучали сирены, однако точное место падения ракет пока не установлено", - говорится в сообщении.

Ни одна из действующих группировок пока не взяла на себя ответственность за обстрел.

Напомним, месяцем ранее в Багдаде произошел двойной теракт, в результате которого погибли десятки людей.

А за день до этого посольство США в Багдаде также обстреляли ракетами. Несколько из них упали на жилые кварталы.

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Теги: Ирак, США, ракеты, Багдад, обстрел
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Источник: korrespondent.net

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