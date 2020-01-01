В Польше разбился вертолет, есть жертвы

Два человека погибли на месте, еще двое получили серьезные травмы. Спасательную операцию усложнял туман и лесистая местность.

Вертолет упал в лесной местности, в 200 метров от дороги kaz

В ночь на вторник, 23 февраля, на юге Польши разбился вертолет, в результате чего два человека погибли, еще два получили травмы, сообщает Wirtualna Polska.

Отмечается, что частным вертолетом типа Bell 429 путешествовали четыре человека. На месте погибли двое мужчин, которые сидели впереди. Вместе с ними летели еще мужчина и женщина, которые после падения вертолета самостоятельно выбрались наружу из разбитого транспортного средства. Их состояние оценивается как тяжелое, но жизни не угрожает опасность.

Вертолет упал в лесной местности, примерно за 100-200 метров от дороги. Поэтому доступ к пострадавшим и разбитого вертолета затруднен.

Также спасательную операцию затруднял густой туман в районе авиакатастрофы. На месте происшествия работают восемь групп спасателей.

Причину падения вертолета будет устанавливать польская государственная комиссия по расследованию авиакатастроф.

Отдельное следствие по этому делу уже начала местная полиция и прокуратура.

Напомним, на прошлой неделе в США разбился вертолет, четыре человека погибли.

Перед этим под Куршевелем два человека погибли при крушении вертолета. Вертолет упал на высоте 1,9 тысячи метров, спасательная бригада прибыла на место происшествия через 40 минут.

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