В Грузии после штурма задержали лидера оппозиции

Полиция задержала Нику Мелия после того, как суд изменил ему меру пресечения с залога на арест.

В Грузии силовики штурмовали помещение, в котором находился лидер крупнейшей оппозиционной партии Единое национальное движение Ника Мелия, и задержала его. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает Эхо Кавказа.

Отмечается, что в ходе задержания использовались спецсредства, в частности, слезоточивый газ.

Штурм произошел около 7:30 по местному времени. На данный момент спецоперация закончилась, полиция выходит из помещения. В офисе повреждены двери и некоторый инвентарь. Несколько сторонников оппозиции нуждаются в медицинской помощи.

На прошлой неделе суд в Тбилиси постановил арестовать Нику Мелию, изменив ему меру пресечения с залога на арест. Он обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019, также известных как "ночь Гаврилова". Тогда в стране вспыхнули массовые протесты, спровоцированные попыткой депутата российской Думы Сергея Гаврилова сесть в кресло председателя парламента Грузии.

На следующий день после решения суда Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении Ники Мелия.

А вчера сообщалось, что в Грузии утвердили новое правительство, которое возглавил Ираклий Гарибашвили.

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