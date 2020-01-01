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Кыргызстан зарегистрировал Спутник V

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Документы о регистрации были выданы регулятором. В ближайшее время в Кыргызстане стартует кампания по вакцинации населения. Ожидается партия в полмиллиона доз.
Кыргызстан зарегистрировал Спутник V

В Кыргызстане официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса Спутник V. В ближайшее время в стране начнется вакцинация этим препаратом, сообщает Минздрав республики, пишет ТАСС.

"Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, Гам-ковид-вак (Спутник V)", - говорится в сообщении.

По словам главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, в РФ направлена заявка на получение 500 тысяч доз препарата.

Также с Россией власти Кыргызстана обсуждали вопрос о производстве Спутника V в стране.

С начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировано более 85 тысяч COVID-случаев, летальных исходов - 1,45 тысяч.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан отказался от вакцины Pfizer из-за сложности хранения этого препарата.

Накануне стало известно, что Спутник V зарегистрировала Сирия.

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Теги: Россия, вакцина, Кыргызстан, регистрация, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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