В Европе обеспокоены бездействием Байдена по "Северному потоку-2"

Киев считает, что "ещё не поздно предпринять решительные действия".

Противники России в Центральной и Восточной Европе обеспокоены бездействием Байдена в отношении строительства российско-немецкого газопровода “Северный поток-2“. Об этом говорится в материале новостного портала Axios.

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В издании отмечают, что это первая проверка того, будет ли жесткая риторика Байдена по отношению к России сопровождаться действиями. Противники РФ опасаются, что Байден не хочет противостоять канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и наносить ущерб Германии.

По данным Axios, в Киеве “немного обеспокоены“, что новый президент США во время Мюнхенской конференции по безопасности не заверил в намерении использовать любые инструменты для остановки “Северного потока-2“. Но украинская сторона считает, что “ещё не поздно предпринять решительные действия, и надеется на такие действия администрации Байдена“.

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На данный момент газопровод “Северный поток-2“ готов уже на 90%. По мнению авторов статьи, завершение его строительства станет “огромной геополитической победой России и даст ей новый рычаг воздействия на Европу“.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Украины и Польши обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода “Северный поток-2“. Они призвали американского президента использовать для этого всё свое влияние.