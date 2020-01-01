Опубликовано видео штурма офиса партии в Грузии
Опубликовано видео штурма офиса грузинской оппозиционной партии Единое национальное движение в Тбилиси. Соответствующий ролик с места события опубликовало издание Радио Свобода в Facebook.
Сотрудники полиции использовали пожарную спецтехнику и взяли штурмом кабинет, в которой находился лидер партии Ника Мелия.
По данным журналистов, штурм начался примерно в 07:30 по тбилисскому времени. МВД Грузии призвало сторонников оппозиции не мешать задержанию Ники Мелия.
Сообщается, что в офисе повреждены двери и инвентарь. Нескольким сторонникам понадобилась медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что полиция Грузии задержала Нику Мелия после того, как суд изменил ему меру пресечения с залога на арест.
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