Опубликовано видео штурма офиса партии в Грузии

В Грузии силовики штурмовали помещение, в котором находился лидер оппозиционной партии Единое национальное движение Ника Мелия.

Опубликовано видео штурма офиса грузинской оппозиционной партии Единое национальное движение в Тбилиси. Соответствующий ролик с места события опубликовало издание Радио Свобода в Facebook.

Сотрудники полиции использовали пожарную спецтехнику и взяли штурмом кабинет, в которой находился лидер партии Ника Мелия.

По данным журналистов, штурм начался примерно в 07:30 по тбилисскому времени. МВД Грузии призвало сторонников оппозиции не мешать задержанию Ники Мелия.

Сообщается, что в офисе повреждены двери и инвентарь. Нескольким сторонникам понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что полиция Грузии задержала Нику Мелия после того, как суд изменил ему меру пресечения с залога на арест.

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