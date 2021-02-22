Индейский вождь потребовал от Jeep не использовать название Cherokee

Компании не должны эксплуатировать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции, считает Чак Хоскин-старший.

Вождь индейского народа чероки Чак Хоскин-старший потребовал от автопроизводителя Jeep прекратить использование Cherokee в названии автомобиля. Об этом 23 февраля сообщил телеканал CNN

"Я полагаю, наша страна находится в таком возрасте, когда компании должны прекратить использовать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции. Нам не делает чести, когда наше наименование прикручено к борту автомобиля", – заявил Хоскин.

В интервью телеканалу вождь отметил, что чероки не пойдут ни на какие договоренности, в результате которых Jeep смог бы далее использовать их наименование.

"Это – самое дорогое для нас, это часть нашей идентичности", – подчеркнул Хоскин.

Напомним, автомобили марки Jeep Cherokee выпускались с 1974 года по 2001 года, а Jeep Grand Cherokee – с 1993 года.

В 2013 году Jeep вновь выпустила автомобиль под названием Cherokee.

Ранее сообщалось, что одна из главных команд американского футбола Washington Redskins (краснокожие) прекратит использовать название и логотип , так как они апеллируют к представителям коренного населения Америки.

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