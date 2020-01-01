ВОЗ будет выплачивать компенсацию пострадавшим от побочных действий вакцин

Выплаты смогут получить пострадавшие от серьезных побочных эффектов, связанных с вакциной, полученной в рамках COVAX.

Всемирная организация здравоохранения будет выплачивать компенсации за серьезные побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в организации уже согласовали план компенсации.

"Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX направлена на значительное сокращение необходимости обращения в суды, поскольку это является потенциально длительным и дорогостоящим процессом", - говорится в сообщении.

Компенсацию смогут получить пострадавшие от серьезных побочных эффектов, связанных с вакциной, полученной в рамках COVAX.

План компенсации распространяется на 92 бедные страны, среди которых большинство государств Африки и Юго-Восточной Азии.

Программа будет действовать до 30 июня 2022 года.

Отмечается, что страны, самостоятельно финансирующие свои закупки вакцины от COVID-19, также планируют ввести программы ответственности.

Напомним, накануне в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Препарат выпускает индийский производитель Serum Institute. Вакцина имеет локальное (торговое) название CoviShield.

Сегодня первая партия этой вакцины должна прибыть в Украину.

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