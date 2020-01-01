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ВОЗ будет выплачивать компенсацию пострадавшим от побочных действий вакцин

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Выплаты смогут получить пострадавшие от серьезных побочных эффектов, связанных с вакциной, полученной в рамках COVAX.
ВОЗ согласовали план выплат компенсации
ВОЗ согласовали план выплат компенсации

Всемирная организация здравоохранения будет выплачивать компенсации за серьезные побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в организации уже согласовали план компенсации.

"Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX направлена на значительное сокращение необходимости обращения в суды, поскольку это является потенциально длительным и дорогостоящим процессом", - говорится в сообщении.

Компенсацию смогут получить пострадавшие от серьезных побочных эффектов, связанных с вакциной, полученной в рамках COVAX.

План компенсации распространяется на 92 бедные страны, среди которых большинство государств Африки и Юго-Восточной Азии.

Программа будет действовать до 30 июня 2022 года.

Отмечается, что страны, самостоятельно финансирующие свои закупки вакцины от COVID-19, также планируют ввести программы ответственности.

Напомним, накануне в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Препарат выпускает индийский производитель Serum Institute. Вакцина имеет локальное (торговое) название CoviShield.

Сегодня первая партия этой вакцины должна прибыть в Украину

 

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Теги: вакцина, ВОЗ, вакцинация, компенсация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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