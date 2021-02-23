В РФ на газопроводе прогремел взрыв

Из-за взрыва и пожара на магистральном газопроводе в России прекращен транзит "голубого топлива" в Казахстан. Пострадавших нет.

С начала года это третья авария на объектах Газпрома РИА Новости

В Оренбургской области Росси на магистральном газопроводе произошел взрыв. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. После взрыва на объекте начался пожар, пишет Интерфакс.

Для ликвидации аварии на место прибыли спасатели, газовики, экологи.

После взрыва был прекращен транзит газа на территорию Казахстана, сообщает Министерство энергетики РФ.

"Отключен участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода Союз. Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков", - говорится в сообщении.

В данный момент на поврежденном участке идет выгорание газа. Причины взрыва устанавливаются.

Это уже третья авария на объектах магистрального транспорта Газпрома с начала года, отмечает издание.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе. Высота пламени достигала 20 метров. Никто не пострадал.

Напомним, на Буковине в многоэтажном доме взорвалась граната – поссорились двое мужчин. Пострадала 51-летняя женщина.



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