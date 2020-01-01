В Монголии началась вакцинация от коронавируса

Первым в стране вакциной AstraZeneca привился премьер-министр. До июля планируют вакцинировать два миллиона граждан.

Монголия будет использовать четыре COVID-препарата

В Монголии со вторника, 23 февраля, началась массовая вакцинация населения от COVID-19. Первым в стране вакцину получил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, пишет агентство МОНЦАМЭ.

"С сегодняшнего дня в стране начинается массовая вакцинация населения... Премьер Оюун-Эрдэнэ первым в стране привился вакциной AstraZeneca во второй центральной государственной клинике", - говорится в сообщении.

Прививать планируют граждан, начиная с 16-18 лет. Первыми получат вакцину служащие, работающие "в ситуациях повышенного риска заражения COVID-19". К июлю планируется привить около двух миллионов человек.

Монголия будет использовать четыре препарата – Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и Спутник V.

До этого мы писали, что в Пакистане и Монголии зарегистрировали вакцину Спутник V.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в Украине пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции за государственный счет смогут все желающие.



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