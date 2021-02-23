В Иране будут производить Спутник V

Тегеран и Москва договорились производить в Иране до 40 миллионов доз российской вакцины от COVID-19.

Тегеран и Москва договорились о производстве 10 февраля

Власти Ирана сообщили, что собираются производить российский препарат от коронавируса Спутник V. В планах производство около 40 млн вакцин в год, пишет ТАСС.

"Мы ожидаем, что производственная мощность составит более 40 млн доз вакцины ", - заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

О том, что Тегеран и Москва договорились о совместном производстве российского COVID-препарата, дипломат заявлял 10 февраля.

Ранее сообщалось, что Иран представил собственную COVID-вакцину Razi Cov Pars. Клинические испытания начнутся в ближайшее время.

Напомним, производство Спутник V наладили в Индии. Над вакциной будут трудиться до 400 человек.

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