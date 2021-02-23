В Иране будут производить Спутник V
Тегеран и Москва договорились производить в Иране до 40 миллионов доз российской вакцины от COVID-19.
Власти Ирана сообщили, что собираются производить российский препарат от коронавируса Спутник V. В планах производство около 40 млн вакцин в год, пишет ТАСС.
"Мы ожидаем, что производственная мощность составит более 40 млн доз вакцины ", - заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
О том, что Тегеран и Москва договорились о совместном производстве российского COVID-препарата, дипломат заявлял 10 февраля.
Ранее сообщалось, что Иран представил собственную COVID-вакцину Razi Cov Pars. Клинические испытания начнутся в ближайшее время.
Напомним, производство Спутник V наладили в Индии. Над вакциной будут трудиться до 400 человек.
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