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В Иране будут производить Спутник V

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Тегеран и Москва договорились производить в Иране до 40 миллионов доз российской вакцины от COVID-19.
Тегеран и Москва договорились о производстве 10 февраля
Тегеран и Москва договорились о производстве 10 февраля

Власти Ирана сообщили, что собираются производить российский препарат от коронавируса Спутник V. В планах производство около 40 млн вакцин в год, пишет ТАСС.

"Мы ожидаем, что производственная мощность составит более 40 млн доз вакцины ", - заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

О том, что Тегеран и Москва договорились о совместном производстве российского COVID-препарата, дипломат заявлял 10 февраля.

Ранее сообщалось, что Иран представил собственную COVID-вакцину Razi Cov Pars. Клинические испытания начнутся в ближайшее время.

Напомним, производство Спутник V наладили в Индии. Над вакциной будут трудиться до 400 человек.

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Теги: Россия, Иран, вакцина, производство, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    23.02.2021, 14:06
Оценка:  +1
WTF2wtf
А он халяльный???
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