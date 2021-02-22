Илон Маск за сутки обеднел на $15 млрд – Bloomberg
Состояние американского бизнесмена, основателя и главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в понедельник снизилось более чем на 15 млрд долларов из-за падения стоимости акций Tesla, сообщает Bloomberg.
Маск на данный момент находится на второй позиции рейтинга самых богатых людей планеты с состоянием в 183 млрд долларов.
Из-за падения почти на 8,6% стоимости акций его компании электромобилей Маск потерял 15,2 млрд долларов.
На сегодня богатейшим человеком мира является основатель корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние сейчас оценивается в 186 млрд долларов. Bloomberg отмечает, что за прошедшие сутки состояние Безоса также снизилось - на 3,73 млрд долларов.
Ранее Илон Маск рассказал, сколько часов в день он спит.
Добавим, что у Маска назвали сроки появления интернета Starlink в Украине.
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