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Илон Маск за сутки обеднел на $15 млрд – Bloomberg

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Из-за снижения стоимости более чем на 8,5% акций Tesla Маск потерял $15,2 млрд. Впрочем, он по-прежнему остается вторым самым богатым человеком в мире.
Состояние Маска $183 млрд
Состояние Маска $183 млрд

Состояние американского бизнесмена, основателя и главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в понедельник снизилось более чем на 15 млрд долларов из-за падения стоимости акций Tesla, сообщает Bloomberg.

Маск на данный момент находится на второй позиции рейтинга самых богатых людей планеты с состоянием в 183 млрд долларов.

Из-за падения почти на 8,6% стоимости акций его компании электромобилей Маск потерял 15,2 млрд долларов.

На сегодня богатейшим человеком мира является основатель корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние сейчас оценивается в 186 млрд долларов. Bloomberg отмечает, что за прошедшие сутки состояние Безоса также снизилось - на 3,73 млрд долларов.

Ранее Илон Маск рассказал, сколько часов в день он спит.

Добавим, что у Маска назвали сроки появления интернета Starlink в Украине.
 

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Теги: деньги, Богатство, акции, Bloomberg, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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