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На Эльбрусе сноубордисты повисли над пропастью

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По словам пострадавшей, они с другом чудом смогли зацепиться и около 20 минут провисели над пропастью.

На горе Эльбрус, Кавказ, двое сноубордистов во время катания провалились под снег и повисли над 15-метровой расщелиной. Об этом сообщает Телеграм-канал издания Baza.

"Совершенно невероятная ситуация на Эльбрусе: девушка и ее друг, катаясь на сноубордах, провалились под снег, упали вниз на 4 метра, но чудом смогли зацепиться, повиснув над 15-метровой замерзшей расщелиной", - говорится в сообщении.

По словам пострадавшей, они провисели над пропастью около 20 минут. Прибывшие спасатели спасли обоих сноубордистов. У спутника девушки была сломана рука.

Ранее в американском штате Юта в горах Юинта группа туристов сняла на видео надвигающуюся на них снежную лавину.

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Теги: видео, туристы, горы, Эльбрус, Кавказ, пропасть
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Источник: korrespondent.net

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